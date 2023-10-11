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Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику россиян под Бахмутом (видео)

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают наносить российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Горячий участок фронта. Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", - написал Сырский под видео.

В результаты боевой работы украинские бойцы уничтожили "Урал" с 30-ю россиянами, поражены САУ 2С7 "Пион", а также ликвидированы еще два "Урала" и "Буханка".

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 283 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ. В частности, по данным Генштаба, ВСУ сбили российский истребитель Су-25.

А на Таврическом направлении за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян.

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