Сырский показал, как ВСУ ликвидировали российские танки

Военные Вооруженных сил Украины продолжают осуществлять удачные шаги контрнаступления. Одним из таких было уничтожение российских танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 93-й бригадой "Гансы" и 3-й ОШБр "Крила" уничтожили российские танки", - сообщил Сырский.
Недавно украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.
За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.
Также в сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.
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