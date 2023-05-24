Сырский показал, как штурмовики "отработали" по российским позициям под Бахмутом (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского .

Украинские бойцы обнаружили российские позиции на окраине Бахмута. После этого они приблизились к вражеским блиндажам и отработали по позициям захватчиков.

Отмечается, что задачу выполнили защитники 3-й отдельной штурмовой бригады 1-го механизированного батальона.

Ситуация на Бахмутском направлении

Сегодня утром Сырский сообщал, что украинские бойцы и дальше продвигаются на Бахмутском направлении и имеют успехи по флангам.

Между тем спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что ВСУ приближаются к тому, чтобы взять Бахмут в тактическое окружение.

При этом в самом Бахмуте Силы обороны контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". Хотя в ISW отметили, что, вероятно, темп боевых действий в Бахмуте снизился из-за контрнаступательных действий наших бойцов на флангах.

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