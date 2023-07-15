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Сырский показал, как бойцы ВСУ подбили российские танки FPV-дронами (видео)

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные при помощи дронов-камикадзе FPV ликвидировали два танка российских оккупационных войск, среди которых - "гордость" Минобороны РФ Т-90М "Прорыв".

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Отличилась группа "Асгард", которая работала вместе с подразделением аэроразведки "Очи" и 120-м отдельным разведывательным батальоном ВСУ.

"Во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв"", - написал генерал.

Видео: бойцы ВСУ из группы "Асгард" подбили российские танки Т-80 и Т-90М "Прорыв"

Сырский также отметил хорошую работу украинских защитников, которые точными прицельными ударами FPV-дронов уничтожили танки оккупантов на неуказанном участке фронта.

"Слава воинам", - отметил генерал.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины к утру 14 июля составили еще 550 оккупантов, таким образом Росармия уже потеряла 236 тысяч военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

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Война России против Украины