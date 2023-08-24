RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский побывал на передовой на востоке, скорректировал с командирами боевые задания

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский побывал на передовой на востоке нашей страны. Он встретился с военными и командирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

Генерал-полковник отметил, что посетил оперативно-тактическую группировку "Лиман" и "Соледар" на востоке Украины. Как отметил Сырский, главная цель - изучение оперативной обстановки в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению.

Сырский с командирами бригад и группировок отработали боевые задания, скорректировали сроки и порядок их выполнения.

Также командующий встретился с украинскими воинами, вручил награды.

"Конечно, встретился с нашими воинами, отличившимися в боях с противником, поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения, поблагодарил за мужество, стойкость и героизм", - отметил Сырский.

 

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Отметим, военное руководство ранее заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Согласно последним сводкам Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы. При этом замминистра обороны ВСУ Анна Маляр заявила, что россияне перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях.

Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУДонецкая областьВойна в УкраинеВойна России против Украины