Сырский побывал на передовой на востоке, скорректировал с командирами боевые задания

Генерал-полковник отметил, что посетил оперативно-тактическую группировку "Лиман" и "Соледар" на востоке Украины. Как отметил Сырский, главная цель - изучение оперативной обстановки в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению.

Сырский с командирами бригад и группировок отработали боевые задания, скорректировали сроки и порядок их выполнения.

Также командующий встретился с украинскими воинами, вручил награды.

"Конечно, встретился с нашими воинами, отличившимися в боях с противником, поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения, поблагодарил за мужество, стойкость и героизм", - отметил Сырский.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Отметим, военное руководство ранее заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Согласно последним сводкам Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы. При этом замминистра обороны ВСУ Анна Маляр заявила, что россияне перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях.

Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом - читайте в материале РБК-Украина.

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