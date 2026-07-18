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Сырский объявил выговор комбату "Волков Да Винчи" Филимонову

18:52 18.07.2026 Сб
2 мин
За что комбат "Волков Да Винчи" попал под приказ Главкома?
aimg Валерия Абабина
Сырский объявил выговор комбату "Волков Да Винчи" Филимонову Фото: Комбат "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов (Getty Images)
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Главком ВСУ наказал дисциплинарным взысканием комбата 108 отдельного штурмового батальона Сергея Филимонова – из-за противоправных действий его подчиненных на Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и пост Сергея Филимонова в соцсетях.

Что написал Филимонов

Командир 108 отдельного штурмового батальона майор Сергей Филимонов сообщил о своем наказании кратким постом в соцсетях.

"Получил выговор от Сырского. Служу украинской нации", - написал комбат.

Что решил Главком

Приказом Главнокомандующего ВСУ от 27 июня 2026 №270 Филимонова, командира 108 отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка, привлечь к дисциплинарной ответственности.

Это стало результатом служебного расследования, которое продолжалось с мая 2026 и касалось противоправных действий военнослужащих 108 отдельного штурмового батальона.

Что произошло в Шахтерском

Речь идет о произошедшем 1 мая 2026 года в городе Шахтерске Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108 ошб.

Им было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

За что наказали Филимонова

Служебным расследованием установлено, что майор Сергей Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВС Украины.

Кроме Филимонова, дисциплинарные взыскания были наложены и на других военнослужащих этой части.

Также стало известно, что в 108-м батальоне служил Дмитрий Козятинский, который после отставки Михаила Федорова призвал украинцев выходить на акции протеста. Впоследствии начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова заявила , что командование разыскивало Козятинского.

По ее словам, Козятинский - боевой медик медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", который уволился из армии еще год назад и никакого отношения к Вооруженным Силам уже не имеет.

Михайлова отметила, что сегодня "догоняют военных, выражающих свое мнение" и выходят на мирные акции даже в законный отпуск.

Напомним, Филимонов возглавил 108-й отдельный батальон (ранее известный как "Волки Да Винчи") в феврале 2024 года - тогда его назначение сопровождалось скандалом, поскольку параллельно о командовании батальоном заявлял Юрий Капустяк.

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