Сырский обсудил с британской делегацией потребности ВСУ в средствах поражения

Сырский подробно проинформировал британских коллег об оперативной обстановке на фронте. Отдельное внимание уделил мерам, которые принимают Вооруженные силы Украины для срыва осенне-зимней кампании российских оккупантов.

По его словам, несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, ВСУ удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Отдельно обсудили потребности Вооруженных сил Украины, в частности в средствах поражения для сухопутной, авиационной и морской компоненты Сил обороны Украины", - рассказал главком.

Он также поблагодарил Найтона, правительство и народ Британии за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь Силам обороны.

"Визит британских партнеров в очередной раз подтвердил действенность нашего военного сотрудничества и стратегического партнерства", - отметил Сырский.