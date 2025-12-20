RU

Сырский обсудил с британской делегацией потребности ВСУ в средствах поражения

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Штаба обороны Британии Ричард Найтон (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с начальником Штаба обороны Британии главным маршалом авиации Ричардом Найтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сырского.

Сырский подробно проинформировал британских коллег об оперативной обстановке на фронте. Отдельное внимание уделил мерам, которые принимают Вооруженные силы Украины для срыва осенне-зимней кампании российских оккупантов.

По его словам, несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, ВСУ удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Отдельно обсудили потребности Вооруженных сил Украины, в частности в средствах поражения для сухопутной, авиационной и морской компоненты Сил обороны Украины", - рассказал главком.

Он также поблагодарил Найтона, правительство и народ Британии за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь Силам обороны.

"Визит британских партнеров в очередной раз подтвердил действенность нашего военного сотрудничества и стратегического партнерства", - отметил Сырский.

 

Напомним, недавно мы сообщали, что Украина получит дополнительное усиление противовоздушной обороны от Британии на фоне атак по энергетике и гражданской инфраструктуре. Новый пакет поддержки рассчитан на зимний период.

