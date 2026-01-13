Сырский назвал, сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине
Российские войска, начиная с 24 февраля 2022 года, запустили по территории Украины более 13 тысяч ракет и 142 тысячи дронов различных типов.
Об этом заявил главнокомандующий генерал Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу - целенаправленно бьет по энергетическим объектам, используя морозы как дополнительный инструмент давления и террора против гражданского населения Украины", - отметил Сырский.
По его словам, в течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года враг нанес по территории Украины шесть массированных ракетно-дронных ударов. Так, в ночь на 13 января российский агрессор атаковал объекты нашей энергетики, другие инфраструктурные и гражданские объекты 25 ракетами и 293 ударными БпЛА.
"Начиная с 24.02.2022, количество примененных армией РФ ракет достигло более 13,3 тысячи единиц, ударных дронов - более 142,3 тысячи единиц", - добавил Сырский.
Он также отметил, что в этом контексте первоочередной потребностью является укрепление воздушного щита - получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов.
Комбинированные удары РФ по Украине
Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов, пытаясь уничтожить объекты энергетики.
Так, во время ночной атаки российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.