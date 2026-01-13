ua en ru
Сырский назвал, сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине

Вторник 13 января 2026 13:05
Сырский назвал, сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска, начиная с 24 февраля 2022 года, запустили по территории Украины более 13 тысяч ракет и 142 тысячи дронов различных типов.

Об этом заявил главнокомандующий генерал Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу - целенаправленно бьет по энергетическим объектам, используя морозы как дополнительный инструмент давления и террора против гражданского населения Украины", - отметил Сырский.

По его словам, в течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года враг нанес по территории Украины шесть массированных ракетно-дронных ударов. Так, в ночь на 13 января российский агрессор атаковал объекты нашей энергетики, другие инфраструктурные и гражданские объекты 25 ракетами и 293 ударными БпЛА.

"Начиная с 24.02.2022, количество примененных армией РФ ракет достигло более 13,3 тысячи единиц, ударных дронов - более 142,3 тысячи единиц", - добавил Сырский.

Он также отметил, что в этом контексте первоочередной потребностью является укрепление воздушного щита - получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов.

Комбинированные удары РФ по Украине

Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов, пытаясь уничтожить объекты энергетики.

Так, во время ночной атаки российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

