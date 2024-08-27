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Сырский о Курской области: контролируем 100 населенных пунктов, в плену почти 600 военных РФ

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продолжают продвижение в рамках Курской операции. Под контролем украинских бойцов 100 населенных пунктов российского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Мы продолжаем продвигаться вперед. На сегодня взято под контроль 1294 квадратных километра, 100 населенных пунктов", - рассказал он. 

Также главнокомандующий ВСУ добавил, что в плен, в рамках операции, были взяты 594 военнослужащих Российской Федерации. 

Курская операция

Уже несколько недель в Курской области продолжаются бои. Силы обороны прорвали границу врага и взяли под контроль десятки населенных пунктов. Сотни российских военных попали в плен.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, присутствие Сил обороны на территории российского региона является способом компенсировать дефицит дальнобойности. Также, по его словам, действия ВСУ в Курской области являются частью большой военно-дипломатической операции.

В частности украинские бойцы уничтожили на территории региона три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле

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Война в УкраинеАлександр Сырский