Сырский о Курской области: контролируем 100 населенных пунктов, в плену почти 600 военных РФ

"Мы продолжаем продвигаться вперед. На сегодня взято под контроль 1294 квадратных километра, 100 населенных пунктов", - рассказал он.

Также главнокомандующий ВСУ добавил, что в плен, в рамках операции, были взяты 594 военнослужащих Российской Федерации.

Курская операция

Уже несколько недель в Курской области продолжаются бои. Силы обороны прорвали границу врага и взяли под контроль десятки населенных пунктов. Сотни российских военных попали в плен.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, присутствие Сил обороны на территории российского региона является способом компенсировать дефицит дальнобойности. Также, по его словам, действия ВСУ в Курской области являются частью большой военно-дипломатической операции.

В частности украинские бойцы уничтожили на территории региона три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле.