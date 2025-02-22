Сырский с генинспектором Бундесвера обсудил оружие и подготовку ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.

Главком в субботу, 22 февраля, сообщил о визите в Киев генинспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера. Он также обнародовал видео с вокзала, куда прибыл немецкий генерал, и встречи с ним.



Сирский уточнил, что рассказал Бройеру об оперативной обстановке на линии фронта, мерах по переходу на корпусную структуру и выразил благодарность Германии за помощь.

"Обсудили потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике, а также подготовку украинских военных", - отметил главком ВСУ.

По его словам, также во время встречи были рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта военной техники немецкого производства, которая находится на вооружении украинской армии.



Фото: Сирский встретился с генеральным инспектором Бундесвера (facebook.com/CinCAFofUkraine)