ua en ru
Сб, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сырский с генинспектором Бундесвера обсудил оружие и подготовку ВСУ

Киев, Суббота 22 февраля 2025 09:12
UA EN RU
Сырский с генинспектором Бундесвера обсудил оружие и подготовку ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Бройером. Они обсудили оружие и подготовку украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.

Главком в субботу, 22 февраля, сообщил о визите в Киев генинспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера. Он также обнародовал видео с вокзала, куда прибыл немецкий генерал, и встречи с ним.

Сирский уточнил, что рассказал Бройеру об оперативной обстановке на линии фронта, мерах по переходу на корпусную структуру и выразил благодарность Германии за помощь.

"Обсудили потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике, а также подготовку украинских военных", - отметил главком ВСУ.

По его словам, также во время встречи были рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта военной техники немецкого производства, которая находится на вооружении украинской армии.
Сырский с генинспектором Бундесвера обсудил оружие и подготовку ВСУ
Фото: Сирский встретился с генеральным инспектором Бундесвера (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Помощь Германии

Стоит отметить, что Германия является одним из ключевых союзников Украины. Берлин предоставил Украине танки, артиллерию, другую бронированную технику, боеприпасы, дроны, средства противовоздушной обороны, средства для разминирования и для противодействия беспилотникам.

Кроме того, на территории Германии проходят учения украинских военных.

Так, на днях Германия объявила о передаче Украине нового пакета помощи. Он включает ракеты для систем ПВО IRIS-T, артиллерийские установки Zuzana 2, машины MRAP, дроны и снаряды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Война в Украине Александр Сырский
NEWS
С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте 866 тысяч солдат, - Генштаб
С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте 866 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине