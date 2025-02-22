Сырский с генинспектором Бундесвера обсудил оружие и подготовку ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Бройером. Они обсудили оружие и подготовку украинских воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.
Главком в субботу, 22 февраля, сообщил о визите в Киев генинспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера. Он также обнародовал видео с вокзала, куда прибыл немецкий генерал, и встречи с ним.
Сирский уточнил, что рассказал Бройеру об оперативной обстановке на линии фронта, мерах по переходу на корпусную структуру и выразил благодарность Германии за помощь.
"Обсудили потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике, а также подготовку украинских военных", - отметил главком ВСУ.
По его словам, также во время встречи были рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта военной техники немецкого производства, которая находится на вооружении украинской армии.
Фото: Сирский встретился с генеральным инспектором Бундесвера (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Помощь Германии
Стоит отметить, что Германия является одним из ключевых союзников Украины. Берлин предоставил Украине танки, артиллерию, другую бронированную технику, боеприпасы, дроны, средства противовоздушной обороны, средства для разминирования и для противодействия беспилотникам.
Кроме того, на территории Германии проходят учения украинских военных.
Так, на днях Германия объявила о передаче Украине нового пакета помощи. Он включает ракеты для систем ПВО IRIS-T, артиллерийские установки Zuzana 2, машины MRAP, дроны и снаряды.
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