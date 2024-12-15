В Генштабе рассказали о ситуации в Курахово: враг штурмует на юго-восточной окраине

С начала суток в районе Курахово произошло 10 боев. Это направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Наши войска дают отпор оккупантам, которые имеют значительное преимущество в личном составе и технике, атакуют при поддержке артиллерии и авиации", - пишет Генштаб.

Военные информируют, что в стремлении любой ценой овладеть Курахово противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом враг пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.

"С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы случаи использования ДРГ под видом гражданских лиц. С целью предотвращения таких действий противника Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

"Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки", - добавили в Генштабе.

Также в Генштабе напомнили, что Россия продолжает вести против Украины комплексную гибридную войну. В частности, вместе с наступлением своих войск на земле враг активно реализует специальные операции в информационном пространстве.

"Так, в поддержку реализации задач кураховской операции, противник распространяет искаженную информацию о ситуации в городе. Поэтому придерживайтесь информационной гигиены и доверяйте официальным источникам. Верьте ВСУ", - подчеркнули военные.