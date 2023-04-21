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Сырский о боях на востоке: ежедневно выигрываем важное время и не даем РФ занять удобные рубежи

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Пятница 21 апреля 2023 23:10
Сырский о боях на востоке: ежедневно выигрываем важное время и не даем РФ занять удобные рубежи Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники на востоке каждый день выигрывают важное время и не дают российским оккупантам занять удобные для них рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

"Продолжаю работу в зоне ответственности Восточной группировки войск с нашими воинами", - написал Сырский.

Он отметил, что украинские защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям.

"В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи. Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно бить врага", - подчеркнул Сырский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, эпицентром остается Бахмут. На отдельных участках противник продвигается.

Также, по данным Генштаба, ВСУ за сутки отбили около 30 атак в Донецкой области и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс.

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