Сырский о боях на востоке: можем ответить только одним на 7-8 выстрелов россиян

"Мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей реальности это фактически невозможно. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии" , - сказал Сырский.

По его словам, эта местность насыщена инженерными заграждениями.

"Многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось", - отметил командующий.

Кроме того, он подчеркнул, что российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное - значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами.

"То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны преуспевать. И сейчас мы двигаемся вперед", - добавил Сырский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, несмотря на сопротивление оккупантов. В частности, ВСУ имели успех на направлениях Мала Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Работино.