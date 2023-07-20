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Сырский о боях на востоке: можем ответить только одним на 7-8 выстрелов россиян

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В боях на востоке российские войска имеют значительное преимущество в возможности снабжения боеприпасами. Таким образом, ВСУ могут ответить лишь одним выстрелом на семь-восемь выстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в интервью BBC.

"Мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей реальности это фактически невозможно. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии" , - сказал Сырский.

По его словам, эта местность насыщена инженерными заграждениями.

"Многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось", - отметил командующий.

Кроме того, он подчеркнул, что российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное - значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами.

"То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны преуспевать. И сейчас мы двигаемся вперед", - добавил Сырский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, несмотря на сопротивление оккупантов. В частности, ВСУ имели успех на направлениях Мала Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Работино.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУБахмут