У Сирію зайшла нова колона військової техніки Туреччини

Колона турецької військової техніки у неділю, 2 лютого, перетнула кордон з Сирією та увійшла на територію провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.

За даними телеканалу, нова турецька колона складається з декількох десятків одиниць бронетехніки, включно з танками. Військова техніка перетнула турецько-сирійський кордон в контрольно-пропускному пункті "Кафр-Лусейн" на півночі провінції Ідліб.

Деякі арабські ЗМІ повідомляють, що на територію Сирії в'їхали щонайменше 40 бронемашин та танків Туреччини.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив почати нову військову операцію в Сирії, якщо ситуація в провінції Ідліб не буде врегульована. Він наголосив, що турецька армія готова вжити додаткові заходи проти тероризму в різних регіонах Сирії, в першу чергу в Ідлібі.

Як відомо, у листопаді 2019 року Туреччина відновила військову операцію в Сирії. Військова кампанія "Джерело миру" мала тривати до повного усунення терористичної загрози на півночі Сирії. Ердоган розраховував, що США і Росія виконає свої домовленості з Анкарою щодо зачистки терористів у цих регіонах.