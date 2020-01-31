Ердоган пригрозив ще однією військовою операцією в Сирії

Фото: Реджеп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Туреччина може провести ще одну операцію в Ідлібі

Туреччина може провести ще одну військову операцію в Сирії, якщо ситуація в Ідлібі не буде врегульована. Про це на засіданні Ради національної безпеки Туреччини заявив президент Реджеп Ердоган, передає Anadolu.

За його словами, турецька армія готова прийняти додаткові заходи проти тероризму в різних регіонах Сирії, в першу чергу в Ідлібі. У прийнятому за підсумками засідання Радбезу документі робиться акцент на "чутливості Анкари в питаннях захисту південних рубежів".

Крім того, Туреччина засудила мирний план США по Близькому Сходу. На думку турецької влади, план президента США Дональда Трампа спрямований на легітимізацію "політики окупації щодо Палестини та Єрусалиму".

Нагадаємо, в листопаді 2019 Туреччина відновила військову операцію в Сирії. Кампанія "Джерело миру" мала тривати до повного усунення терористичної загрози на півночі Сирії. Туреччина розраховувала, що США і Росія виконає свої домовленості з Анкарою щодо зачистки терористів у цих регіонах.

Раніше також США звинуватили Російську Федерацію у допомозі Сирії в приховуванні хімічної зброї.