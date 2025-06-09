Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции

Сирию полностью подключат к международной платежной системе SWIFT. Это произойдет в течение нескольких недель.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Financial Times заявил глава центрального банка Сирии Абдулкадер Хусрие.

Ожидается, что Сирию подключат к SWIFT после 14 лет войны и санкций, которые превратили ее в государство-изгой.

Хусрие подчеркнул, что подключение Сирии к SWIFT поможет стимулировать внешнюю торговлю, сократить расходы на импорт и облегчить экспорт. Это также принесет в страну столь необходимую иностранную валюту, усилит меры по борьбе с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей в трансграничной торговле.

"Планируется, что вся внешняя торговля теперь будет проходить через официальный банковский сектор", - рассказал глава сирийского центробанка.

По его словам, банкам и центральному банку были присвоены коды SWIFT, и "осталось только, чтобы банки-корреспонденты возобновили обработку переводов".

Также планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара.

SWIFT

Стоит заметить, что SWIFT - это международная система, через которую банки по всему миру обмениваются финансовыми сообщениями, например, для перевода денег между странами. Она не хранит деньги и не делает переводы напрямую, а передает инструкции между банками, как "финансовая почта".

Если страну или банк отключают от SWIFT, он теряет возможность быстро и безопасно проводить международные платежи - это сильно затрудняет торговлю, инвестиции и работу с иностранной валютой.