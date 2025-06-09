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Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции

Дамаск, Понедельник 09 июня 2025 18:26
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Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции Иллюстративное фото: Сирию подключат к SWIFT (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сирию полностью подключат к международной платежной системе SWIFT. Это произойдет в течение нескольких недель.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил глава центрального банка Сирии Абдулкадер Хусрие.

Ожидается, что Сирию подключат к SWIFT после 14 лет войны и санкций, которые превратили ее в государство-изгой.

Хусрие подчеркнул, что подключение Сирии к SWIFT поможет стимулировать внешнюю торговлю, сократить расходы на импорт и облегчить экспорт. Это также принесет в страну столь необходимую иностранную валюту, усилит меры по борьбе с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей в трансграничной торговле.

"Планируется, что вся внешняя торговля теперь будет проходить через официальный банковский сектор", - рассказал глава сирийского центробанка.

По его словам, банкам и центральному банку были присвоены коды SWIFT, и "осталось только, чтобы банки-корреспонденты возобновили обработку переводов".

Также планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара.

SWIFT

Стоит заметить, что SWIFT - это международная система, через которую банки по всему миру обмениваются финансовыми сообщениями, например, для перевода денег между странами. Она не хранит деньги и не делает переводы напрямую, а передает инструкции между банками, как "финансовая почта".

Если страну или банк отключают от SWIFT, он теряет возможность быстро и безопасно проводить международные платежи - это сильно затрудняет торговлю, инвестиции и работу с иностранной валютой.

К слову, еще 13 мая президент США Дональд Трамп пообещал снять все санкции против Сирии. Это произошло после того, как в стране пал режим Башара Асада.

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