Сирійські демократичні сили захопили останнє укріплення ІДІЛ

SDF звільнили від "Ісламської держави" місто Багуз

Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке Соединенных Штатов Америки разгромили последнее укрепление террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Syriahr.

По данным Сирийского центра мониторинга за правами человека, в субботу, 16 февраля, SDF освободили от террористов ИГ последний сирийский город Багуз, что на восточном берегу реки Евфрат.

Сообщается, что в течение последних двух дней Сирийским демократическим силам сдались более двухсот террористов "Исламского государства". Однако некоторые боевики продолжают скрываться в подземных тоннелях.

В Центре отметили, что таким образом ИГ прекратило свое существование в Сирии.

Напомним, вчера, 15 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в течение суток Вашингтон объявит о полной ликвидации территориального халифата "Исламского государства" в Сирии.

Добавим, в минувшую субботу отряды Сирийских демократических сил при поддержке Соединенных Штатов начали масштабное наступление на последний гарнизон террористической организации "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Совместная спецоперация SDF и США началась после эвакуации гражданского населения из захваченной провинции.