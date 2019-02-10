В Сирії розпочалась операція проти останнього укріплення ІД

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Масштабний наступ розпочався після евакуації цивільних

Загони курдських військових (SDF) за підтримки очолюваної Сполученими Штатами Америки антитерористичної коаліції розпочали масштабний наступ на останнє укріплення терористичного угрупування "Ісламська держава" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, спільна спецоперація SDF та коаліції проти ІД розпочалася після евакуації цивільного населення з провінції.

Речник курдських загонів SDF переконаний, що операція проти ісламістів завершиться "за кілька днів". Курди стверджують, що під контролем терористів площа не більше 4 кв. кілометрів.

Крім того, як розповіли деякі евакуйовані жителі, в підконтрольних ІД районах провінції перебуває не більше 500-600 терористів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії іноземні бойовики здійснили невдалу спробу скинути ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді. Це сталася 10 січня в селі недалеко від сирійського міста Хаджин в долині річки Євфрат.

Раніше, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про готовність країни вести боротьбу з "Ісламською державою" замість Сполучених Штатів Америки після виведення американських військових із Сирії.