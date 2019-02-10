В Сирії розпочалась операція проти останнього укріплення ІД

Масштабний наступ розпочався після евакуації цивільних
Загони курдських військових (SDF) за підтримки очолюваної Сполученими Штатами Америки антитерористичної коаліції розпочали масштабний наступ на останнє укріплення терористичного угрупування "Ісламська держава" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Як повідомляється, спільна спецоперація SDF та коаліції проти ІД розпочалася після евакуації цивільного населення з провінції.
Речник курдських загонів SDF переконаний, що операція проти ісламістів завершиться "за кілька днів". Курди стверджують, що під контролем терористів площа не більше 4 кв. кілометрів.
Крім того, як розповіли деякі евакуйовані жителі, в підконтрольних ІД районах провінції перебуває не більше 500-600 терористів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії іноземні бойовики здійснили невдалу спробу скинути ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді. Це сталася 10 січня в селі недалеко від сирійського міста Хаджин в долині річки Євфрат.
Раніше, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про готовність країни вести боротьбу з "Ісламською державою" замість Сполучених Штатів Америки після виведення американських військових із Сирії.