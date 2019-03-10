Сирійські демократичні сили відновили штурм останнього анклаву ІДІЛ

Штурм відновлений після повного виходу цивільних

Сирийские демократические силы (SDF), которые поддерживаются армией США, возобновили штурм последнего анклава террористов "Исламского государства" в восточной части Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава пресс-службы SDF Мустафа Бали сообщил, что вчера, 9 марта, анклав террористов покинули последние гражданские, что позволило сирийским курдам принять решение о возобновлении наступления на последний оплот обороны исламистов.

"Военные действия начались. Наши силы вступили в столкновения с террористами, атака началась", - заявил Бали.

Ранее сообщалось, что в Сирии сдались 500 боевиков ИГ. Боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.

Напомним, в Сирии смертник атаковал американо-курдский патруль. По словам представителя курдского формирования, среди пострадавших - семь мирных жителей и один представитель оппозиционного альянса "Силы демократической Сирии".