У Сирії здалися 500 бойовиків ІД

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Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз

Близько 500 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" здалися представникам опозиційного альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз у сирійсько-іранського кордону, яка раніше зазнала авіаудару з боку очолюваної США міжнародної коаліції.

Як заявив у своєму Twitter представник опозиційного альянсу Мустафа Балі, всього з села, яку називають останнім анклавом ІД в Сирії, 6 березня евакуювали 3,5 тис. чоловік.

Раніше він повідомляв про те, що здалися близько 200 бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Демократичні сили Сирії (SDF) звільнили 283 осіб, які підозрюються в причетності до терористичної угруповання "Ісламська держава".

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що повна поразка бойовиків "Ісламської держави" настане "протягом пари днів".