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У Сирії здалися 500 бойовиків ІД

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 07:44
У Сирії здалися 500 бойовиків ІД
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз

Близько 500 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" здалися представникам опозиційного альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз у сирійсько-іранського кордону, яка раніше зазнала авіаудару з боку очолюваної США міжнародної коаліції.

Як заявив у своєму Twitter представник опозиційного альянсу Мустафа Балі, всього з села, яку називають останнім анклавом ІД в Сирії, 6 березня евакуювали 3,5 тис. чоловік.

Раніше він повідомляв про те, що здалися близько 200 бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Демократичні сили Сирії (SDF) звільнили 283 осіб, які підозрюються в причетності до терористичної угруповання "Ісламська держава".

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що повна поразка бойовиків "Ісламської держави" настане "протягом пари днів".

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Новини України ІДІЛбойовикиВійна в Сирії
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