Сирійські демократичні сили розпочали зачистку останнього анклаву ІДІЛ

Голова прес-служби демократичних сил заявив, що битва за анклав буде вже скоро закінчена

Глава пресс-службы Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживаются США, Мустафа Бали сообщил, что начат штурм для освобождения последнего анклава террористов "Исламского государства" в Багузе с целью уничтожения остатков территориальной власти боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бали рассказал, что битва за последний территориальный анклав террористов ИГИЛ будет закончена уже "скоро".

"Боевики оказывают ожесточенное сопротивление, но они окружены и будут уничтожены. Если в ходе наступления мы обнаружим мирных жителей, то организуем их безопасный выход", - сообщил представитель Сирийских демократических сил.

Ранее сообщалось, что по территории Сирии был нанесен ряд авиаударов. Повстанцы выпустили ракеты по нескольким городам в северной части провинции Хама, убив одного мирного жителя и ранив семь других, что, по их словам, было нарушением соглашения о деескалацію.

Напомним, Сирийские демократические силы захватили последнее укрепление ІДІЛ. В течение нескольких дней Сирийским демократическим силам сдались более двухсот террористов "Исламского государства", однако некоторые боевики продолжают скрываться в подземных тоннелях.