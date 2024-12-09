Сирийские повстанцы согласовали свое наступление с Турцией, - источники Reuters

По данным источников издания, Турция, долгое время могла быть основным спонсором сирийской оппозиции, предоставила молчаливое одобрение действий.

Отмечается, что Анкара ранее выступала против таких масштабных операций из-за опасений новой волны беженцев.

Таким образом, повстанцы поделились деталями своих планов с Анкарой после провала дипломатических попыток урегулировать конфликт между Турцией и Асадом.

При этом послание повстанцев Анкаре было четким. Они сообщили, что Турции "не нужно вмешиваться", "просто дать им действовать".

Источники издания утверждают, что наблюдая за жесткой позицией сирийского диктатора Башара Асада по поводу предложений политического урегулирования, Анкара стала более открытой к действиям повстанцев.

Именно неудача попыток политического диалога между президентом Эрдоганом и Асадом усилила напряжение, способствуя молчаливому одобрению наступления повстанцев турецкой стороной.

Свержение режима Башара Асада

В конце ноября антиасадовские движения в Сирии напали на правительственные войска и начали восстание против режима.

Масштабные боевые столкновения были между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.

Повстанцы захватили 1 декабря стратегический город Алеппо, а также Хаму 5 декабря.

В интервью CNN Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщил, что основной целью повстанцев является свержение режима Башара Асада. Подробности - в материале РБК-Украина.