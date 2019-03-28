Сирійська армія заявила про удар по Алеппо з боку Ізраїлю

Удар був здійснений літаками

Державні ЗМІ Сирії Повідомити про атаку по Алеппо з боку Ізраїлю. Як інформує РБК-Україна, про це з посиланням на джерела агентства SANA пише Reuters.

Відзначається, що серія вибухів відбулася біля аеропорту Алеппо і прилеглої промислової зони. За даними Сирії, атака була викликана повітряними ударами. Державне телебачення повідомляє, що атака була відбита.

"Близько 23:00 (за місцевим часом) в середу, 27 березня, наші засоби протиповітряної оборони відбили повітряну атаку Ізраїлю на ряд об'єктів в промисловій зоні Шейх-Наджар на північному сході від Алеппо і збили кілька ракет", - зазначено в повідомленні.

Людських втрат немає, є лише матеріальний збиток. Інших деталей про те, що трапилося, поки не повідомляють. Ізраїль також не коментує дану інфрмацію.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю у вівторок ввечері, 26 березня, засікла запуск ракети з сектора Газа.