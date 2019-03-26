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Армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з сектора Газа

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 20:41
Армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з сектора Газа
Фото: ізраїльські військові (idfblog.com)

На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги

Армія оборони Ізраїлю у вівторок ввечері, 26 березня, зафіксувала запуск ракети з сектора Газа. Про це повідомила армія Ізраїлю.

Повідомляється про спрацювання на півдні Ізраїлю сирен повітряної тривоги.

Нагадаємо, представники палестинського руху ХАМАС за посередництва Єгипту домовилися з Ізраїлем про припинення вогню на кордоні з сектором Газа.

Раніше ніч на неділю, 24 березня, ракета з території Сектора газа влучила в житловий будинок в ізраїльському поселенні Мишмерет. В результаті постраждали сім чоловік.

26 березня повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа. В ізраїльській армії відзначили, що атака була здійснена у відповідь на обстріл ізраїльської території.

Так, винищувачі атакували військовий комплекс ХАМАС в Бейт-Хануні і належить організації "Палестинський ісламський джихад" комплекс в Бейт-Лахії.

 

 

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