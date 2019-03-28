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Сирийская армия заявила об ударе по Алеппо со стороны Израиля

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 01:25
Сирийская армия заявила об ударе по Алеппо со стороны Израиля
Иллюстративное фото (Twitter/APF

Удар был осуществлен самолетами

Государственные СМИ Сирии собщили об атаке по Алеппо со стороны Израиля. Как информирует РБК-Украина, об этом со ссылкой на источники агентства SANA пишет Reuters.

Отмечается, что серия взрывов состоялась возле аэропорта Алеппо и близлежащей промышленной зоны. По данным Сирии, атака была вызвана воздушными ударами. Государственное телевидение сообщает, что атака была отражена.

"Около 23:00 (по местному времени) в среду, 27 марта, наши средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоны Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет", - указано в сообщении.

Человеческих потерь нет, есть только материальный ущерб. Других деталей о случившемся пока не сообщают. Израиль также не комментирует данную инфрмацию.

Напомним, армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, засекла запуск ракеты из сектора Газа.

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