Сирійська армія вперше за п'ять років взяла під контроль Ракку

Урядова армія Сирії вперше за п'ять років взяла під контроль Ракку, яка в 2017 році силами курдів була звільнена від терористів "Ісламської держави". Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське ТБ.

Повідомляється, що групи сирійських солдатів вже приступили до встановлення кількох спостережних постів в Рацці. Відзначимо, напередодні сирійські курди домовилися з урядовими військами Башара Асада про розміщення армії в кількох містах для протидії військовій операції Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС припиняють експорт зброї до Туреччини на тлі військової операції в Сирії.

У той же час президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив президенту США Дональду Трампу, що Анкара ніколи не оголосить про припинення вогню в північно-східній Сирії, а також не буде вести переговори з курдськими силами.

Турецька сторона розпочала військову операцію на півночі Сирії 9 жовтня. Метою операції є нібито боротьба з тероризмом та захоплення міста Кобані на кордоні обох країн. Кілька західних країн засудили дії турецької влади.