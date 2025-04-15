Сирия и Ливан обсуждают демаркацию границы после прекращения огня

Встреча представителей властей Сирии и Ливана состоялась через несколько недель после договоренностей о прекращении огня между странами.

В заявлении офиса ливанского премьера указывается, что его визит в Дамаск "откроет новую страницу в отношениях между двумя странами на основе взаимного уважения и восстановления доверия и добрососедства".

В офисе главы правительства Ливана также рассказали, что лидеры стран согласились сотрудничать в экономической сфере и договорились о создании министерского комитета для дальнейшей работы по вопросам, представляющим общий интерес.

Делегации двух стран также обсудили судьбу пропавших без вести и задержанных ливанцев в Сирии. Такой вопрос оказался в центре внимания после свержения Асада, что привело к открытию тюрем и выявлению коллективных захоронений в Сирии.

Бейрут утверждает, что более 700 ливанцев содержались в сирийских тюрьмах из-за влияния Дамаска на Ливан во время гражданской войны в Ливане с 1975 по 1990 год.

Сирия имела значительное влияние на Ливан в течение десятилетий правления семьи Асадов, сохраняя там военное присутствие в течение 29 лет до 2005 года, несмотря на широкую оппозицию со стороны многих ливанцев.

Напомним, что Ливан граничит на севере и востоке с Сирией, на юге - с Израилем, на западе омывается Средиземным морем.

Столкновения на границе Сирии и Ливана

Горная граница была "горячей точкой" в течение нескольких месяцев после того, как повстанцы свергли в Сирии режим Башара аль-Асада, который является союзником Ивана, и ливанской вооруженной группировки "Хезболла", которая поддерживает Тегеран.

Последний раунд столкновений произошел в марте, когда сирийские войска обменялись огнем с ливанскими солдатами и вооруженными группами на северо-востоке Ливана.

Тогда Дамаск обвинил "Хезболлу" в переходе на территорию Сирии и похищении и убийстве трех военнослужащих сирийской армии. Однако "Хезболла" отрицает любую причастность.

Между тем источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что трое сирийских солдат первыми пересекли Ливан и были убиты вооруженными членами племени, которые опасались нападения на их город.