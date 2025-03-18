Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на смежной границе
Представители оборонных ведомств Ливана и Сирии достигли договоренности о прекращении огня. Таким образом стороны пытаются остановить столкновения вдоль общих государственных границ, которые продолжаются уже два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В Министерстве обороны Сирии отметили, что соглашение также предусматривает "усиление координации и сотрудничества между двумя сторонами".
Ранее в понедельник, 17 марта, президент Ливана Джозеф Аун приказал войскам нанести ответный удар по источнику стрельбы с сирийской стороны границы после того, как ночью вдоль границы вспыхнули новые смертоносные бои.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате столкновений погибли семь ливанских граждан и еще 52 получили ранения, в том числе четырехлетняя девочка.
Вооруженное противостояние началось после того, как временное правительство Сирии обвинило боевиков ливанской группировки "Хезболла" в том, что в субботу, 15 марта, они пересекли границу Сирии, похитили трех солдат и убили их на территории Ливана.
"Хезболла" отрицает свою причастность, а некоторые другие сообщения указывают на местные кланы в приграничном регионе, которые непосредственно не связаны с группировкой, но причастны к трансграничной контрабанде.
Это были самые серьезные трансграничные бои с декабря, когда в Сирии происходило свержение режима бывшего президента Сирии Башара Асада.
Ситуация на Ближнем Востоке
После свержения боевиками исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" режима Башара аль-Асада, в Сирии наблюдается острая политическая и безопасностная нестабильность.
Новая администрация под руководством лидера движения Ахмеда аль-Шараа, налаживает связи со странами Запада и мира.
В то же время, недавно сторонники Асада устроили вооруженные столкновения с представителями новой власти, в которых погибли 48 человек с обеих сторон. Также в стране произошли столкновения на религиозной почве.
Действующий президент Сирии назвал эти атаки попыткой сторонников диктатора разжечь в стране гражданскую войну.
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