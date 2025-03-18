Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на смежной границе

Представители оборонных ведомств Ливана и Сирии достигли договоренности о прекращении огня. Таким образом стороны пытаются остановить столкновения вдоль общих государственных границ, которые продолжаются уже два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В Министерстве обороны Сирии отметили, что соглашение также предусматривает "усиление координации и сотрудничества между двумя сторонами".

Ранее в понедельник, 17 марта, президент Ливана Джозеф Аун приказал войскам нанести ответный удар по источнику стрельбы с сирийской стороны границы после того, как ночью вдоль границы вспыхнули новые смертоносные бои.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате столкновений погибли семь ливанских граждан и еще 52 получили ранения, в том числе четырехлетняя девочка.

Вооруженное противостояние началось после того, как временное правительство Сирии обвинило боевиков ливанской группировки "Хезболла" в том, что в субботу, 15 марта, они пересекли границу Сирии, похитили трех солдат и убили их на территории Ливана.

"Хезболла" отрицает свою причастность, а некоторые другие сообщения указывают на местные кланы в приграничном регионе, которые непосредственно не связаны с группировкой, но причастны к трансграничной контрабанде.

Это были самые серьезные трансграничные бои с декабря, когда в Сирии происходило свержение режима бывшего президента Сирии Башара Асада.