Сирія пригрозила Ізраїлю ударом по аеропорту Тель-Авіва

Фото: представник Сирії в ООН Башар аль-Джаафарі (un.org)

Дамаск вимагає від Ради безпеки ООН врегулювати ситуацію

Сирія може завдати ракетного удару по аеропорту Тель-Авіва, якщо Рада безпеки ООН не вживе заходів щодо Ізраїлю. Про це заявив представник Сирії в ООН Башар аль-Джаафарі, передає РБК-Україна з посиланням на сирійське агентство SANA.

За його словами, Сирія залишає за собою право відповісти на удар ізраїльських ВПС по іранським об'єктам поблизу Дамаска і змушена буде це зробити, якщо Рада безпеки ООН не прийме заходів щодо врегулювання. Він також зазначив, що під удар може потрапити аеропорт Тель-Авіва.

Крім того, сирійський дипломат звинуватив Францію, Великобританію і США в заступництві щодо Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські ВПС завдали ударів по Сирії у відповідь на запуск наземних ракет. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, в результаті атаки загинули шестеро сирійських військових, а також 15 іноземців, включаючи 12 бійців іранського Корпусу вартових ісламської революції. Спостерігачі відзначили, що це був найсильніший удар по Сирії та її союзникам з травня 2018 року.

Відзначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що авіаудари по південних районах Дамаску (Сирія) спрямовані проти Ірану.