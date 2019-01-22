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В результаті авіаудару ізраїльських ВПС по Сирії загинула 21 людина

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 20:00
В результаті авіаудару ізраїльських ВПС по Сирії загинула 21 людина
Ілюстративне фото (navy.mil)

Ізраїльські ВПС завдали ударів по Сирії 21 січня у відповідь на запуск наземних ракет

В результаті авіаудару ізраїльських ВПС по цілям поблизу Дамаска (Сирія) загинула 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними центру, загинули шестеро сирійських військових, а також 15 іноземців, включаючи 12 бійців іранського Корпусу вартових ісламської революції, також був завданий значний матеріальний збиток.

Спостерігачі Сирійського центру моніторингу заявили, що це був найсильніший удар по Сирії та її союзникам з травня 2018 року.

Ізраїльські ВПС завдали ударів по цілях у районі Дамаска 21 січня у відповідь на запуск наземних ракет з території Сирії. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини раніше повідомляв про 11 загиблих в результаті авіаударів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль піддав танковому обстрілу блокпост терористичного угрупування ХАМАС у відповідь на обстріл з їх боку на кордоні сектора Газа.

Також РБК-Україна повідомляло, що 20 січня ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) перехопила випущену з Сирії ракету.

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