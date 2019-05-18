У Сирії заявили про відбиття атаки з боку Голанських висот

Сили протиповітряної оборони Сирії відбили ракетний обстріл з боку Голанських висот. Про це повідомило військове джерело, передає РБК-Україна з посиланням на сирійське агентство SANA.

За даними співрозмовника агентства, сирійські ППО збили повітряні цілі в небі над провінцією Ель-Кунейтра.

Також повідомляється, що атака, розпочата Ізраїлем, була націлена на передмістя Дамаска, де розташовані іранські військові об'єкти та склади з боєприпасами і технікою.

Голова неурядової організації "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини" Рамі Абдул Рахман заявив, що в передмісті сирійської столиці було чути кілька вибухів, викликаних влучанням ізраїльських ракет.

З його слів, щонайменше три вибухи було чути в районі аль-Касви, який регулярно зазнає обстрілів.

Нагадаємо, 12 травня в Сирії урядові ЗМІ заявили, що в результаті обстрілу бойовиками на північному заході країни загинули щонайменше 6 цивільних. Також було завдано великої шкоди місту Сукайлабія. У відповідь урядові війська Асада завдали ударів по позиціях бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам у провінції Ідліб.