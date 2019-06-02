У Сирії в результаті вибуху автомобіля загинули 10 осіб

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Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за подію

У Сирії в місті Ракка внаслідок підриву автомобіля загинули десять людей. Про це повідомила Обсерваторія з прав людини, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією правозахисників, серед загиблих - п'ять представників "Сил демократичної Сирії" і п'ять мирних жителів.

За попередньою інформацією, автомобіль підірвав терорист-смертник.

Також повідомляється, що в Рацці спрацювали два вибухові пристрої - один із них у дію привів смертник на контрольно-пропускному пункті в районі площі Наїм, другий спрацював на узбіччі дороги в центрі міста.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за подію.

Нагадаємо, наприкінці травня в Сирії в результаті повітряного нальоту російської та проурядової авіації у провінції Ідліб загинуло щонайменше 14 мирних жителів - в селі Сарджа в результаті авіаудару загинуло 7 осіб, а в селі Бару загинув чоловік і троє його дітей, ще три людини загинули в місті Хбейт