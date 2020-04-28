У Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, десятки загиблих

Понад 30 людей загинули внаслідок вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Агентство називає інцидент терористичною атакою.

Згідно з останніми даними, під час вибуху загинули щонайменше 34 людини. Також очікується, що число загиблих зросте, оскільки рятувальники намагаються погасити масштабну пожежу.

Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки поранених. За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух був викликаний саморобним пристроєм.

Нагадаємо, коментуючи нові докази застосування хімічної зброї в Сирії, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель закликав покарати режим сирійського президента Башара Асада.

Також повідомлялося, що державний секретар США Майл Помпео заявив, що військові Російської Федерації, які є союзниками Асада, вбили десятки турецьких солдатів в ході ескалації в Сирії.