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У Сирії вибухнув автомобіль, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 22:57
У Сирії вибухнув автомобіль, є постраждалі
Фото: місце події (digestsnhubnews)

В результаті вибуху постраждали 7 осіб

На контрольно-пропускному пункті на околиці сирійського міста Аль-Рай біля турецького кордону вибухнула автомобільна бомба, в результаті чого постраждали щонайменше 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, вибух стався на КПП в 5 км від кордону, поранення отримали троє поліцейських і четверо цивільних осіб.

Раніше повідомлялося, що в сирійському місті Манбідж мікроавтобус з вчителями підірвався на міні, в результаті вибуху загинув водій.

Також РБК-Україна писало, що в Алеппо (Сирія) в результаті обвалення житлового будинку в кварталі Салах-ед-Дін загинули щонайменше 11 осіб. У поліції розповіли, що будинок раніше був пошкоджений в результаті бойових дій.

16 січня у сирійському Манбіджі стався потужний вибух. Повідомлялося, що в результаті вибуху загинули двоє американських солдатів.

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