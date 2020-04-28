У Сирії зросла кількість жертв вибуху автоцистерни

В результаті вибуху цистерни з пальним у місті Афрін на півночі Сирії загинули 42 людини і були поранені, щонайменше, 50 осіб. Про це повідомляє видання Rudaw з посиланням на місцевих чиновників.

Вибух замінованого автомобіля стався поблизу жвавої ринкової площі. За словами чиновників, тіла загиблих обвуглені до невпізнання. Влада припускає, що це цивільні особи, які проходили неподалік.

Пожежники майже годину гасили магазини і автомобілі, які загорілися в результаті вибуху.

Зазначається, що поки що жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 34 жертви вибуху автоцистерни в місті Афрін. За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух був викликаний саморобним пристроєм.

Раніше повідомлялося, що в столиці Афганістану Кабулі сталися вибухи під час інавгурації президента Ашрафа Гані. Вони сталися поблизу того місця, де чинний президент приносив присягу.

Також РБК-Україна повідомляло, що в столиці Тунісу два терориста-смертника підірвали себе біля посольства Сполучених Штатів Америки. В результаті вибуху бойовики загинули. Убитий один поліцейський, ще 5 правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Осколком вибуху також поранило перехожого, у нього легкі ушкодження.