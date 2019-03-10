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У Сирії напали на центр цивільної оборони, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 16:29
У Сирії напали на центр цивільної оборони, є загиблий
Фото: Білі каски (twitter.com/SyriaCivilDef)

В результаті нападу загинув один з волонтерів

На північному-заході сирійської провінції Ідліб скоєно напад на центр агентства цивільної оборони "Білі каски", що призвело до загибелі одного з волонтерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Марек зони деескалації Ідліб. Напад проводилося силами режиму чинного президента Башара Асада і підтримуваними Іраном повстанськими угрупованнями.

В результаті нападу загинув один з працівників "Білих касок", а будівля центру отримала серйозні пошкодження і стала непридатною для подальшого використання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сирії в результаті авіаударів російської авіації загинули 4 людини. Керівник сил цивільної оборони в Ідлібі Мустафа Юсуф розповів, удари були нанесені по району, в якому знаходилися члени рятувальної команди, що розбирали завали будинку знищеного попереднім авіаударом.

Нагадаємо, що війська режиму президента Сирії Башара Асада та проіранські угруповання обстріляли з артилерії населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб на півночі провінції Хама.

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