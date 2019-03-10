В Сирії в результаті авіаударів загинули 4 людини

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Російські літаки обстріляли поселення в сирійській провінції Ідліб

В результаті авіаударів Військово-космічних сил Росії в поселенні Джиср еш-Шугур, що в сирійській провінції Ідліб, загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомив керівник сил цивільної оборони в Ідлібі Мустафа Юсуф, удари були нанесені по району, в якому знаходилися члени рятувальної команди, що розбирали завали будинку знищеного попереднім авіаударом.

Зазначається, що удари по поселенню Джиср еш-Шугур були нанесені російськими літаками Су-34, які піднялися в небо з авіабази "Хмеймим". В результаті авіаударів загинули щонайменше 4 людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська режиму президента Сирії Башара Асада та проіранські угрупування обстріляли з артилерії населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб та на півночі провінції Хама.

Раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина і Російська Федерація починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб.

Як писало РБК-Україна, РФ завдала авіаударів по житлових районах Ідліб. Російські літаки вилетіли з авіабази Хмеймим в провінції Латакія в Сирії, після авіаударів сирійські військові атакували регіон артилерійськими батареями.