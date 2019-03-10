ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Сирії в результаті авіаударів загинули 4 людини

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 08:20
В Сирії в результаті авіаударів загинули 4 людини
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Російські літаки обстріляли поселення в сирійській провінції Ідліб

В результаті авіаударів Військово-космічних сил Росії в поселенні Джиср еш-Шугур, що в сирійській провінції Ідліб, загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомив керівник сил цивільної оборони в Ідлібі Мустафа Юсуф, удари були нанесені по району, в якому знаходилися члени рятувальної команди, що розбирали завали будинку знищеного попереднім авіаударом.

Зазначається, що удари по поселенню Джиср еш-Шугур були нанесені російськими літаками Су-34, які піднялися в небо з авіабази  "Хмеймим". В результаті авіаударів загинули щонайменше 4 людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська режиму президента Сирії Башара Асада та проіранські угрупування обстріляли з артилерії населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб та на півночі провінції Хама.

Раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина і Російська Федерація починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб.

Як писало РБК-Україна,  РФ завдала авіаударів по житлових районах Ідліб. Російські літаки вилетіли з авіабази Хмеймим в провінції Латакія в Сирії, після авіаударів сирійські військові атакували регіон артилерійськими батареями.

 

У Сирії смертник атакував американсько-курдський патруль У Сирії здалися 500 бойовиків ІД
Новини України Війна в СиріїСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся