У Сирії здалися 500 бойовиків ІД

Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз

Около 500 боевиков террористической организации "Исламское государство" сдались представителям оппозиционного альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.

Как заявил в своем Twitter представитель оппозиционного альянса Мустафа Бали, всего из деревни, которую называют последним анклавом ИГ в Сирии, 6 марта эвакуировали 3,5 тыс. человек.

Ранее он сообщал о том, что сдались около 200 боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Демократические силы Сирии (SDF) освободили 283 человек, которые подозреваются в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства"наступит "в течение пары дней".