У Сирії здалися 500 бойовиків ІД

Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз
Около 500 боевиков террористической организации "Исламское государство" сдались представителям оппозиционного альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщается, боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.
Как заявил в своем Twitter представитель оппозиционного альянса Мустафа Бали, всего из деревни, которую называют последним анклавом ИГ в Сирии, 6 марта эвакуировали 3,5 тыс. человек.
Ранее он сообщал о том, что сдались около 200 боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что Демократические силы Сирии (SDF) освободили 283 человек, которые подозреваются в причастности к террористической группировке "Исламское государство".
РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства"наступит "в течение пары дней".