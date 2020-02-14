У Сирії збили ще один військовий вертоліт режиму Асада

На північному заході Сирії у п'ятницю, 14 лютого, збили військовий вертоліт Мі-8 армії режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За даними турецького агентства, вертоліт урядових сил було збито в сільській місцевості провінції Ідліб поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля. Вертоліт прямував з сирійського Алеппо до лінії фронту, в той час як там тривали бої. Пілот загинув.

Крім того, після повідомлення про знищення вертольоту Мі-8, на військовий аеродром Хама повернувся винищувач режиму Асада. Це вже другий знищений вертоліт урядових сил за останні декілька днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 лютого у сирійській провінції Ідліб опозиційні сили збили вертоліт Мі-8 режиму Башара Асада. Військовий вертоліт впав на південь від міста Ідліб. В результаті аварії пілот загинув.

Також РБК-Україна писало, що починаючи з 1 грудня 2019 року сирійську провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово втікають до Туреччини через наступ на провінцію урядових сил, підтримуваних Російською Федерацією.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав сирійського президента Асада та Кремль припинити удари по мирним жителям провінції Ідліб.