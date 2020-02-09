У Сирії російські літаки завдали удар по школі

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Інформації про жертв чи постраждалих немає

У Сирії російські літаки здійснили удар по будівлі початкової школи поблизу Алеппо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирійську мережу з прав людини (SNHR).

За даними спостерігачів SNHR, російські літака 9 лютого здійснили удар по початковій школі в селі Кафр Норан. Організація не повідомляє про загиблих чи поранених в результаті атаки.

"Бойові літаки, які на наше переконання були російськими, 9 лютого здійснили ракетний обстріл початкової школи в селі Кафр Норан у західному передмісті Алеппо, частково знищивши будівлю та пошкодивши меблі", - заявили в SNHR.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ударів авіації сирійських урядових сил та військово-космічних сил Росії впродовж 6 лютого у провінції Ідліб загинули 15 цивільних. Вісім мирних жителів загинули внаслідок нальотів російських військових літаків, ще 7 стали жертвами обстрілу сухопутних військ і авіації режиму Асада.

Також РБК-Україна писало, що ізраїльська авіація завдала ракетних ударів на околицях Дамаска. За даними SNHR, у результаті атаки було вбито щонайменше 23 людини. Однак, за офіційними даними Дамаска, постраждали від обстрілу тільки 8 військових.

Крім того, Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місту Ідліб. В ЄС зазначили, що на даний момент немає військового рішення сирійського конфлікту.