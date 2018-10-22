Коаліція США завдала авіаударів у Сирії, загинула 41 людина

Фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Коаліційні удари, які потрапили в мечеть і будинки, ліквідували 22 джихадистів навколо річки Євфрат у іракського кордону

Коаліція під керівництвом США заявила в неділю, що вбила бойовиків у східній Сирії, атакувавши мечеть, яку "Ісламська держава" використовувала як базу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в результаті повітряних атак в четвер і п'ятницю в селі Аль-Суса і його околицях загинула 41 людина, у тому числі 10 дітей. Багато з них були іракськими родичами бойовиків "Ісламської держави", сказали британські спостерігачі.

Коаліційні удари, які потрапили в мечеть і вдома, ліквідували 22 джихадистів навколо річки Євфрат у іракського кордону, одного з останніх ісламських анклавів у Сирії.

Міністерство закордонних справ Сирії заявив, що коаліційні літаки "скоїли злочин", в результаті чого загинули щонайменше 62 мирних жителів в Аль-Суса і сусідній провінції Дейр-ез-Зор.

Коаліція під керівництвом США заявила, що знищила мечеть, яку терористи перетворили в штаб-квартиру в Аль-Суса, щоб захистити свою останню територію.

Зазначимо, раніше Сполучені Штати нанесли авіаудар по екстремістському угрупованню "Аш-Шабаб" в Сомалі, знищивши близько 60 бойовиків.