У Сирії в результаті авіаудару Росії загинули цивільні

У сирійській провінції Ідліб в результаті удару російської авіації по птахофермі загинули понад 10 цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За даними представника Управління цивільної оборони Сирії Мухаммеда Мервана, російська авіація в ніч на четвер, 5 березня, здійснила два удари по птахофермі поблизу населеного пункту Марратмисрин в провінції Ідліб.

Зазначається, що в результаті авіаударів загинули щонайменше 16 цивільних, які переховувалися на території птахоферми. Ще 18 мирних жителів постраждали. Наразі під завалами птахоферми залишаються люди.

Очевидець інциденту Халіл Мухаммед, якому вдалося вибратися з-під завалів розповів, що авіаудари було здійснено близько 02:30 ночі.

Нагадаємо, раніше в Управлінні цивільної оборони Сирії повідомляли, що в результаті атак сил режиму Башара Асада і російської авіації в провінції Ідліб у вівторок загинули 12 мирних жителів. Удари було завдано по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехил Рудж.

Крім того, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в провінції Ідліб, а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій в Сирії.