Сирія завдала авіудар по турецькому конвою, загинули мирні жителі

Туреччина заявила, що в результаті авіаудара по турецькому військового конвою в Сирії загинули як мінімум 3 мирних жителів, ще 12 були поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Авіаудар був здійснений в понеділок, 19 серпня, по турецькій колоні, що перевозила боєприпаси. Колона прямувала до спостережного посту в провінції Ідліб.

Авіаудар завдав сирійський уряд. Про жертви з турецької сторони не повідомляється. При цьому Туреччина засудила подібні дії.

"Ці авіаудари суперечать існуючим угодам, а також нашій співпраці і діалогу з Росією", - повідомляє турецьке уряд.

У вересні 2018 року Туреччина і Росія домовилися про заборону будь-яких агресивних дій в провінції Ідліб. В Ідлібі Туреччина має 12 спостережних постів в рамках цих угод.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті авіаудару 17 серпня по провінції Ідліб загинуло 6 осіб. Напад вчинили сирійські сили уряду Башара Асада.

До цього повідомлялося, що сирійська армія захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт. У боях за місто загинуло більше сотні бійців з обох сторін.