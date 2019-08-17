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У Сирії авіація Асада завдала удар, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 18:14
У Сирії авіація Асада завдала удар, є загиблі
Ілюстративне фото (GettyImages)

В результаті авіаудару загинули 6 осіб

В Сирії з провінції Ідліб авіаудар був здійснений силами уряду Башара Асада, в результаті чого загинули 6 цивільних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, напад було скоєно на місто Альдьер Альшарки.

"Шість цивільних осіб загинули в результаті авіаудару у зоні деескалації на північному заході Сирії", - йдеться в повідомленні.

Сьогоднішня атака відбулася через день після загибелі 13 мирних жителів і поранення 20 інших під час авіаудару російських військових у селі Хасс провінції Ідліб.

Туреччина та Російська Федерація у вересні минулого року домовилися перетворити провінцію Ідліб в зону деескалації, де будь-які агресивні дії заборонені.

Однак сирійський режим і його російські союзники послідовно порушують умови припинення вогню, здійснюючи напади всередині зони деескалації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада. Пілот літака вижив і був узятий в полон.

Крім того, у Сирії за два дні при відбитті атак повстанських підрозділів в районі населеного пункту Ікко загинули 23 військовослужбовців урядових військ Башара Асада, ще сім військових отримали поранення.

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