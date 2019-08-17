У Сирії авіація Асада завдала удар, є загиблі

В результаті авіаудару загинули 6 осіб
В Сирії з провінції Ідліб авіаудар був здійснений силами уряду Башара Асада, в результаті чого загинули 6 цивільних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Як повідомляється, напад було скоєно на місто Альдьер Альшарки.
"Шість цивільних осіб загинули в результаті авіаудару у зоні деескалації на північному заході Сирії", - йдеться в повідомленні.
Сьогоднішня атака відбулася через день після загибелі 13 мирних жителів і поранення 20 інших під час авіаудару російських військових у селі Хасс провінції Ідліб.
Туреччина та Російська Федерація у вересні минулого року домовилися перетворити провінцію Ідліб в зону деескалації, де будь-які агресивні дії заборонені.
Однак сирійський режим і його російські союзники послідовно порушують умови припинення вогню, здійснюючи напади всередині зони деескалації.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада. Пілот літака вижив і був узятий в полон.
Крім того, у Сирії за два дні при відбитті атак повстанських підрозділів в районі населеного пункту Ікко загинули 23 військовослужбовців урядових військ Башара Асада, ще сім військових отримали поранення.