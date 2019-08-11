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Сирійська армія захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 18:31
Сирійська армія захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Армія Асада захопили стратегічно важливе місто Аль-Хобейт

Урядова армія Сирії захопили стратегічно важливе місто Аль-Хобейт в провінції Ідліб, яку контролюють повстанці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини в Лондоні заявили, що захоплення Аль-Хобейта є самим значним прогресом армії Асада з моменту початку її настання в провінції Ідліб три місяці назад.

В боях за Аль-Хобейт загинули більше сотні бійців з обох сторін, сирійська армія і її союзники приблизно дві тисячі разів наносили по повстанцям артилерійські та авіаударів.

В радикальний рух "Хезболла" це місто назвали воротами в південній частині провінції Ідліб. Неподалік від Аль-Хобейта розташований великий місто Хан-Шейхун.

Нагадаємо, раніше постійний сирійський представник при ООН Башар Джаафарі заявив, що перемир'я в провінції Ідліб на північному заході Сирії вдасться зберегти тільки за умови, що Туреччина буде виконувати взяті на себе зобов'язання.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган анонсував нову операцію по забезпеченню безпеки кордонів країни на півночі Сирії.

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