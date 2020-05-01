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Ізраїль випустив п'ять ракет по Сирії

Новини » В світі     01.05.2020 - 04:03
Ізраїль випустив п'ять ракет по Сирії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ракетні удари були нанесені з боку Голанських висот

Ізраїльські вертольоти в п'ятницю, 1 травня, атакували наземні цілі в 40 км на північний захід від Дамаска. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на агентство SANA.

Наголошується, що ракетні удари були нанесені з боку Голанських висот по ряду позицій сирійської армії в провінції Ель-Кунейтра.

За даними агентства, завдано лише матеріальних збитків. Інформації про загиблих немає.

Як уточнила сирійська радіостанція Sham FM, по території країни було випущено п'ять ракет.

Нагадаємо, на початку квітня сирійське державне новинне агентство SANA повідомило про відбиття ракетної атаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс. Наголошується, що засоби протиповітряної оборони (ППО) збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими. Атака відбувалася вночі. Ізраїльські ВПС наносили удари з повітряного простору сусіднього Лівану.

Раніше сирійські ЗМІ повідомляли, що протиповітряна оборона працювала в ніч з 4 на 5 березня перехопила кілька ракет, запущених з території Ізраїлю. Тоді говорилося, що ізраїльський військовий літак здійснив кілька пострілів з повітряного простору Лівану і Голанських висот.

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