У Сирії загинули 12 цивільних через російські авіаудари

В результаті атак сил режиму Башара Асада і ВКС РФ Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули 12 мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Прихильники Асада і літаки ВКС Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селі Удван в районі Сехил Рудж. Велика кількість мирних жителів доставлені в місцеві лікарні.

В Управлінні цивільної оборони ("Білі каски") Сирії повідомили, що в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев'ять мирних жителів, в тому числі чотири дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван - два мирних жителя. Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ВКЗ Росії в селищі Бенніш загинув один мирний житель.

Раніше повідомлялося, що 3 березня в результаті нападу сирійських урядових сил в північно-західному регіоні Сирії Ідліб один турецький солдат був убитий і дев'ять поранені.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "закликає до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій".