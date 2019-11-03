ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сирії підірвали автомобіль в житловому районі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 03:01
У Сирії підірвали автомобіль в житловому районі, є загиблі
Фото: вибух у Сирії (twitter.com/msianinsight)

Щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху

У суботу, 2 листопада, в результаті вибуху автомобільної бомби в прикордонному місті на північному сході Сирії, утримуваному Туреччиною, загинули щонайменше 13 людей. Про це передає AFP.

Під удар бомби потрапило Тал-Аб'яд, одне з кількох колись контрольованих курдами міст, захоплених Туреччиною минулого місяця в результаті військової операції.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що в результаті нападу було вбито 13 мирних жителів, в яких звинувачують курдських бойовиків.

Сирійська обсерваторія з прав людини, британський військовий спостерігач, повідомила, що в результаті вибуху було вбито 14 людей - борців за Анкару і цивільних осіб.

Вибух стався, незважаючи на досягнуте минулого тижня перемир'я, щоб зупинити турецький наступ, який почався 9 жовтня і спровокував останню гуманітарну катастрофу восьмирічної війни в Сирії.

Між тим, в місті Камішлі, де проживає більшість курдів, тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти того, що вони вважають турецьким вторгненням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося у Сирії в місті Телль-Аб'яд стався вибух на ринку, в результаті чого загинули десять людей, в тому числі і діти, а також ще кілька людей отримали поранення. Місто знаходиться під контролем турецької армії і бійців так званої "Сирійської вільної армії".

Число загиблих в теракті на турецько-сирійському кордоні збільшилась В Афганістані в результаті вибуху загинули діти
Новини України курдыСиріяВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся