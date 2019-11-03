У Сирії підірвали автомобіль в житловому районі, є загиблі

Фото: вибух у Сирії (twitter.com/msianinsight)

Щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху

У суботу, 2 листопада, в результаті вибуху автомобільної бомби в прикордонному місті на північному сході Сирії, утримуваному Туреччиною, загинули щонайменше 13 людей. Про це передає AFP.

Під удар бомби потрапило Тал-Аб'яд, одне з кількох колись контрольованих курдами міст, захоплених Туреччиною минулого місяця в результаті військової операції.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що в результаті нападу було вбито 13 мирних жителів, в яких звинувачують курдських бойовиків.

Сирійська обсерваторія з прав людини, британський військовий спостерігач, повідомила, що в результаті вибуху було вбито 14 людей - борців за Анкару і цивільних осіб.

Вибух стався, незважаючи на досягнуте минулого тижня перемир'я, щоб зупинити турецький наступ, який почався 9 жовтня і спровокував останню гуманітарну катастрофу восьмирічної війни в Сирії.

Між тим, в місті Камішлі, де проживає більшість курдів, тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти того, що вони вважають турецьким вторгненням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося у Сирії в місті Телль-Аб'яд стався вибух на ринку, в результаті чого загинули десять людей, в тому числі і діти, а також ще кілька людей отримали поранення. Місто знаходиться під контролем турецької армії і бійців так званої "Сирійської вільної армії".