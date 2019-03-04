У Сирії звинуватила коаліцію в двох атаках із застосуванням фосфору

Сирійське державне агентство повідомило про жертви серед цивільних

В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор заявили об авиаударе с применением фосфорных бомб, якобы нанесенном международной коалиции во главе с США вечером 3 марта. Об этом сообщили источники в пострадавшей провинции, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

По информации агентства,в результате удара погибли несколько мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

Собеседники агентства утверждают, что авиаудары наносились с применение запрещенных бомб с белым фосфором в районе деревни Багуз недалеко от сирийско-иракской границы.

Также сообщается, что это уже вторая атака коалиции с применением запрещенных бомб за последние сутки - аналогичные авиаудары у деревни Багуз якобы были произведены в ночь на 3 марта.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года, согласно которому там использовался запрещенный хлор.