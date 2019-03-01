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У ОЗХЗ заявили про використання хлору в атаці в сирійській Думі

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 20:14
У ОЗХЗ заявили про використання хлору в атаці в сирійській Думі
Ілюстративне фото (twitter com kshaheen)

ОЗХЗ опублікувала доповідь за підсумками розслідування

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

зокрема, Місія з встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії прийшла до висновку, що в ході атаки в Думі в квітні 2018 року використовувався хлор.

"Оцінка та аналіз зібраної інформації дає підстави вважати, що мало місце використання токсичного хімікату в якості зброї 7 квітня 2018 року. Цей токсичний хімікат містив хлор. Сам токсичний хімікат, по всій видимості, був молекулярним хлором", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що в сирійському місті Дума експерти Організації по забороні хімічної зброї виявили сліди хлору при розслідуванні хімічної атаки.

Хімічна атака в сирійському місті Дума сталася 7 квітня 2018 року. Це послужило приводом для нанесення ракетного удару з боку США, Франції і Великобританії по лабораторіям виготовлення хімічної зброї в Сирії. Сирійська армія 6 квітня провела масовані атаки з повітря на останній оплот повстанців в регіоні Східна Гута - місто Думу, в результаті чого загинули 32 людини.

У травні 2018 року ОЗХз підтвердила використання хлору в сирійському місті Саракіб на початку лютого 2018 року.

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